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رياضة

سعيود يعلّق بعد التألق أمام الهلال

عمر سلامي
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سعيود يعلّق بعد التألق أمام الهلال
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أمير سعيود

أبدى نجم فريق الطائي، الجزائري أمير سعيود، سعادته بتعادل فريقه أمام مضيفه الهلال بهدفين لمثلهما في إطار الجولة 23 من الدوري السعودي.
وقال سعيود، في تصريح لبرنامج “برا 18” عبر قناة “SSC NEWS”: “كنا قادرين على الفوز بعد تقدمنا بهدفين، لكن الهلال عاد بقوة في الشوط الثاني، وضغط علينا وسجل هدفين وتعادل”.

وأضاف: “الحمد لله، النتيجة إيجابية لنا، ونقطة من ملعب الهلال جيدة”.

وختم سعيود: ” مركزنا ممتاز في وسط جدول الترتيب، وكنا نطمح لمركز أفضل، يتبقى لنا 7 مباريات ونستطيع فيها تحقيق مركز أفضل بإذن الله”.

وتمكن أمير سعيود من تشجيل الهدف الثاني لفريقه في مباراة الهلال، ليرفع رصيده من الأهداف، هذا الموسم إلى 7 أهداف.

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