سعيود يغادر سرب المحليين ونزيف كتيبة بوقرة يتواصل

بعد “سوسبانس” كبير، حول مسألة تجديد اللاعب أمير سعيود في شباب بلوزداد، قطع نادي الطائي السعودي الشك باليقين، بتغريدة على موقع “تويتر” عندما أعلن عن ضمه الدولي الجزائري لمدة موسمين.

وجاء إعلان نادي الطائي عن إتمامه لصفقة سعيود، في وقت كان أنصار شباب بلوزداد في حالة ترقب، ويمنون النفس بتجديد اللاعب في صفوف فريقهم، بعد الأداء الرائع الذي قدمه منذ قدومه إلى النادي، حتى أصبح النجم رقم واحد لدى أبناء العقيبة.

وغرّد نادي الطائي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، سهرة الثلاثاء: “أمير سعيود حتماوي لمدة موسمين.. أهلا بـمحارب الصحراء في كتيبة فارس الشمال”.

وكان المدير الرياضي لشباب بلوزداد، حسين ياحي قد أكد في تصريحات له منذ يومين فقط، أن الإدارة عرضت على سعيود عرض مالي محترم من أجل التجديد، حفاظا على استقرار التشكيلة، والحفاظ على طريقة لعبها، غير أن عرض النادي السعودي كان أقوى.

ويضاف سعيود إلى الركائز التي تغادر سرب المحليين، إلى بطولات أجنبية، ما يزيد من النزيف الذي يتعرض له منتخب المحليين الذي يقوده المدرب مجيد بوقرة، فمعظم العناصر البارزة في الهجوم، والتي شاركت في ودية ليبيريا، انتقلت إلى بطولات أخرى، أو تنتظر العرض المناسب للانتقال.

ومن بين العناصر المغادرة لحد الآن نذكر حسام الدين غشة، وسعيود، وعبد القهار قادري و آدم زرقان، في وقت ينتظر فيه احتراف عمورة ومصمودي ولاعب بارادو موالي، ولاعب مولودية وهران بشير بلومي، إلى جانب هداف البطولة بلال مسعودي الذي تلقى العديد من العروض.

ونال المنتخب المحلي إشادة كبيرة بعد المستوى الذي ظهر في أول ودية له أمام ليبيريا، وتأكد الجميع بأن العناصر المستدعاة من قبل بوقرة، ستشكل النواة الأساسية لمنتخب المحليين، في إطار تكوين منتخب ينافس بقوة في كأس أمم إفريقيا للمحليين سنة 2023 ، إلا أن هجرة أحسن العناصر سترغم دون شك المدرب مجيد بوقرة، على القيام مع بداية الموسم المقبل بجولات معاينة جديدة، لتعويض العناصر المغادرة، بأسماء أخرى.