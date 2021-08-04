-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سعيود يغادر سرب المحليين ونزيف كتيبة بوقرة يتواصل

سليم.ع
  • 1123
  • 0
سعيود يغادر سرب المحليين ونزيف كتيبة بوقرة يتواصل

بعد “سوسبانس” كبير، حول مسألة تجديد اللاعب أمير سعيود في شباب بلوزداد، قطع نادي الطائي السعودي الشك باليقين، بتغريدة على موقع “تويتر” عندما أعلن عن ضمه الدولي الجزائري لمدة موسمين.

وجاء إعلان نادي الطائي عن إتمامه لصفقة سعيود، في وقت كان أنصار شباب بلوزداد في حالة ترقب، ويمنون النفس بتجديد اللاعب في صفوف فريقهم، بعد الأداء الرائع الذي قدمه منذ قدومه إلى النادي، حتى أصبح النجم رقم واحد لدى أبناء العقيبة.

وغرّد نادي الطائي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، سهرة الثلاثاء: “أمير سعيود حتماوي لمدة موسمين.. أهلا بـمحارب الصحراء في كتيبة فارس الشمال”.

وكان المدير الرياضي لشباب بلوزداد، حسين ياحي قد أكد في تصريحات له منذ يومين فقط، أن الإدارة عرضت على سعيود عرض مالي محترم من أجل التجديد، حفاظا على استقرار التشكيلة، والحفاظ على طريقة لعبها، غير أن عرض النادي السعودي كان أقوى.

ويضاف سعيود إلى الركائز التي تغادر سرب المحليين، إلى بطولات أجنبية، ما يزيد من النزيف الذي يتعرض له منتخب المحليين الذي يقوده المدرب مجيد بوقرة، فمعظم العناصر البارزة في الهجوم، والتي شاركت في ودية ليبيريا، انتقلت إلى بطولات أخرى، أو تنتظر العرض المناسب للانتقال.

ومن بين العناصر المغادرة لحد الآن نذكر حسام الدين غشة، وسعيود، وعبد القهار قادري و آدم زرقان، في وقت ينتظر فيه احتراف عمورة ومصمودي ولاعب بارادو موالي، ولاعب مولودية وهران بشير بلومي، إلى جانب هداف البطولة بلال مسعودي الذي تلقى العديد من العروض.

ونال المنتخب المحلي إشادة كبيرة بعد المستوى الذي ظهر في أول ودية له أمام ليبيريا، وتأكد الجميع بأن العناصر المستدعاة من قبل بوقرة، ستشكل النواة الأساسية لمنتخب المحليين، في إطار تكوين منتخب ينافس بقوة في كأس أمم إفريقيا للمحليين سنة 2023 ، إلا أن هجرة أحسن العناصر سترغم دون شك المدرب مجيد بوقرة، على القيام مع بداية الموسم المقبل بجولات معاينة جديدة، لتعويض العناصر المغادرة، بأسماء أخرى.

مقالات ذات صلة
أنصار الترجي يضغطون ويرفضون التعاقد مع كريم عريبي

أنصار الترجي يضغطون ويرفضون التعاقد مع كريم عريبي

احترام صوت الأذان أم الحرج من اللعب ليلا في زمن “كورونا”؟!

احترام صوت الأذان أم الحرج من اللعب ليلا في زمن “كورونا”؟!

الطائي السعودي يتفق مع سعيود على مليون دولار لمدة عامين!

الطائي السعودي يتفق مع سعيود على مليون دولار لمدة عامين!

تقني إيطالي: آدم الوناس أقوى لاعبي نابولي على الإطلاق

تقني إيطالي: آدم الوناس أقوى لاعبي نابولي على الإطلاق

“بن زية” مطلوب في ناديي قطر والدحيل

“بن زية” مطلوب في ناديي قطر والدحيل

سليماني هداف ليون في الوديات ومستقبل غامض بانتظاره

سليماني هداف ليون في الوديات ومستقبل غامض بانتظاره

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد