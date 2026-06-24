سعيود يقف على تحضيرات العملية الوطنية لتوزيع السكنات

عقد اجتماعا تنسيقيا مع ولاة الجمهورية حول "القطاعات ذات الأولوية"

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود يوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع ولاة الجمهورية. لتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج والتدابير المسطرة في “عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية”.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد تناول الاجتماع التنسيقي، تقدم المشاريع والبرامج ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطن، لاسيما ما تعلق بـ:

التحضيرات اللوجيستية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة،

وسير حملة الحصاد والدرس،

والتحضيرات المرتبطة بالعملية الوطنية لتوزيع السكنات بمناسبة عيد الاستقلال والشباب،

إلى جانب تقييم وضعية حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية،

والتزود بالمياه الصالحة للشرب،

وتحسين إطار المعيشة ونظافة المحيط.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن “خدمة المواطن تبقى في صلب أولويات الدولة، وأن نجاح السياسات العمومية يقتضي حضورًا ميدانيًا دائمًا، ومتابعة دقيقة لمختلف الملفات”.

قبل أن يسدي جملة من التوجيهات الرامية إلى “الانتقال من المعالجات الظرفية إلى الحلول المستدامة. وتعزيز انخراط كافة الإطارات والمسؤولين المحليين في تجسيد المشاريع التنموية”.

“فضلا عن وضع آليات فعالة وآنية، لمتابعة انشغالات المواطنين والتكفل بها، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي”، يضيف بيان الوزارة.