سعيود يلتحق بتربص الرائد السعودي في تركيا(فيديو)

التحق الدولي الجزائري أمير سعيود، بالتربص الذي يقيمه ناديه الجديد الرائد السعودي، في تركيا.

ونشر نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة وصول سعيود إلى الفندق الذي يقيم فيه النادي، خلال التربص التحضيري.

وحظي سعيود بعد وصوله باستقبال حار من زملائه وأعضاء الطاقم الفني للفريق.

ويواصل نادي الرائد السعودي، استعداداته للموسم المقبل، في إطار التربص التحضيري الذي انطلق الخميس الماضي.

سعيود يوقع في الرائد السعودي

وأعلن نادي الرائد السعودي، السبت،ضم الدولي الجزائري أمير سعيود إلى صفوفه، قادما من نادي الطائي.

وفي تغريدة لها على الحساب الرسمي للنادي، رحبت إدارة الرائد بأمير سعيود، وقالت: “أهلا ثم أهلا..سعيود ريداوي”.

✔️ | هلا ثم هلا ❤️ 🇩🇿 امير سعيود ريداوي #الرائد pic.twitter.com/XhVx8Qa805 — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 8, 2023

وفضل سعيود الانتقال إلى الرائد، رغم المحاولات الكثيرة التي قامت بها إدارة نادي الطائي من أجل تجديد عقده.