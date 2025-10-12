سعيود يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كمال كيشور، وهذا بمناسبة مشاركته في أشغال مجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث التابعة لمجموعة العشرين بجنوب إفريقيا.

واستعرض سعيود خلال اللقاء الجهود المبذولة من طرف الجزائر في مجال الوقاية ومجابهة الكوارث، منوها بمراجعة الإطار القانوني والذي سمح بإدراج آليات تتكيف مع الرهانات الجديدة، مستلهمة من إطار سنداي، وفقا لما أفادت به الوزارة اليوم الأحد، 12 أكتوبر.

مذكرا بجهود الجزائر للتقليل من المخاطر الزلزالية فضلا على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لتحسين قدرات الاستجابة، مجددا في ذات الإطار جاهزية واستعداد الجزائر الدائم لتقديم المساعدة والدعم في الإغاثة عند الكوارث.

أما المسؤول الأممي فأشاد من جانبه بالتجربة الجزائرية ودعا إلى تقاسمها خلال أشغال هذا اللقاء لاسيما ما تعلق بمجال الوقاية أو مجال الاستثمار في تخفيض المخاطر وكذا التكفل بالضحايا أثناء الكوارث.

ونوه بتصنيف الجزائر ضمن “المنطقة الخضراء” على مستوى الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالتقارير والإبلاغ، وكذلك مستوى تنفيذ إطار سنداي.