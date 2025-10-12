-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
اختفاء ووفاة طفل في الشلف.. متابعة جزائية صارمة للكشف عن مرتكبي الجريمة
الجزائر

سعيود يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

الشروق أونلاين
  • 39
  • 0
سعيود يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
وزارة الداخلية (شبكات)
سعيود في لقاء مع كمال كيشور.

التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كمال كيشور، وهذا بمناسبة مشاركته في أشغال مجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث التابعة لمجموعة العشرين بجنوب إفريقيا.

واستعرض سعيود خلال اللقاء الجهود المبذولة من طرف الجزائر في مجال الوقاية ومجابهة الكوارث، منوها بمراجعة الإطار القانوني والذي سمح بإدراج آليات تتكيف مع الرهانات الجديدة، مستلهمة من إطار سنداي، وفقا لما أفادت به الوزارة اليوم الأحد، 12 أكتوبر.

مذكرا بجهود الجزائر للتقليل من المخاطر الزلزالية فضلا على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لتحسين قدرات الاستجابة، مجددا في ذات الإطار جاهزية واستعداد الجزائر الدائم لتقديم المساعدة والدعم في الإغاثة عند الكوارث.

أما المسؤول الأممي فأشاد من جانبه بالتجربة الجزائرية ودعا إلى تقاسمها خلال أشغال هذا اللقاء لاسيما ما تعلق بمجال الوقاية أو مجال الاستثمار في تخفيض المخاطر وكذا التكفل بالضحايا أثناء الكوارث.

ونوه بتصنيف الجزائر ضمن “المنطقة الخضراء” على مستوى الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالتقارير والإبلاغ، وكذلك مستوى تنفيذ إطار سنداي.

مقالات ذات صلة
الجيش سدّ منيع أمام كل محاولات العبث بأمن الجزائر

الجيش سدّ منيع أمام كل محاولات العبث بأمن الجزائر

السياحة الحموية: استلام 16 مشروعا استثماريا خلال سنة 2026

السياحة الحموية: استلام 16 مشروعا استثماريا خلال سنة 2026

مراجعة القانون الأساسي لعمال الشؤون الدينية واردة

مراجعة القانون الأساسي لعمال الشؤون الدينية واردة

تنبيه: رعود على هذه الولايات

تنبيه: رعود على هذه الولايات

غريب يجري مكالمة هاتفية مع نظيره المصري

غريب يجري مكالمة هاتفية مع نظيره المصري

الرئيس تبون: صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية السنة

الرئيس تبون: صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية السنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد