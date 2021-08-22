سعيود يمدد “السوسبانس” ..

مدّد نجم فريق شباب بلوزداد أمير سعيود مرة أخرى “السوسبانس” حول مستقبله مع النادي، عندما أكد أنه لم يتخذ قراره بعد..

وقال أمير سعيود في تصريحات له عقب تتويجه مع “الشباب” باللقب الثامن، أنه لم يحسم قراره بعد بشأن الرحيل أو البقاء في الفريق، وأكد في هذا السياق: ” لدي موعد مع إدارة الفريق، هذا الأسبوع، وسأتخذ بعدها قراري”.

وأبدى سعيود نية كبيرة مع شباب بلوزداد، ولمّح في تصريحه إلى الجانب المالي، حيث قال: ” شرف كبير لي اللعب في الفريق الذي وجد فيه راحتي..ولاعب كرة القدم مسيرته قصيرة..”.

من جانبه المدير الرياضي للفريق، حسين ياحي، تمنى بقاء سعيود مع الفريق، وقال: ” من جهتي أتمنى أن يعتزل في بلوزداد، لأنه يستحق كل ما سيمنح له”.

ويبقى دون شك القرار الأخير بشأن العرض المالي الذي سيقدم إلى سعيود، بيد مسؤولي النادي وشركة “مدار” المالكة للفريق.