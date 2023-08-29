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رياضة

سعيود يواصل التألق ويبعث رسائل إلى بلماضي

ط. بوغراب
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سعيود يواصل التألق ويبعث رسائل إلى بلماضي

واصل أمير سعيود تألقه في الملاعب السعودية، بعدما قاد ناديه الرائد السعودي، لتحقيق فوز في المواجهة التي جمعتهم بنادي الرياض، حيث ساهم في ثلاثية فريقه، بعد تسجيله للهدف الثالث للقاء، الذي انتهى بنتيجة ثلاثة لواحد.

وبرز اللاعب السابق لشباب بلوزداد بشكل ملفت هذا العام، حيث يواصل عروضه القوية، في بطولة تعتبر الأقوى هذا الموسم، بالنظر إلى قيمة النجوم التي انضمت لدوري روشين للمحترفين.

ورغم اختاره في التشكيلة المثالية في العديد من المرات ومنذ أكثر من موسمين، إلا أن جمال بلماضي يواصل استبعاده عن المنتخب الأول، رغم المطالبة بمنحه الفرصة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها بطل العرب، حيث يعتبر حل من الحلول التي قد يستفيد منها المنتخب الأول، بالنظر لغياب العديد من اللاعبين الأساسيين عن التشكيلة الرسمية لفرقهم مع بداية الموسم الجديد.

يذكر، أن سعيود يتواجد خارج القائمة الموسعة لجمال بلماضي تحسبا للقاء تانزانيا والسنغال منتصف الشهر الداخل.

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