سعيود يوقع في الرائد السعودي

أعلن نادي الرائد السعودي، ضم الدولي الجزائري أمير سعيود إلى صفوفه، قادما من نادي الطائي.

وفي تغريدة لها على الحساب الرسمي للنادي، رحبت إدارة الرائد بأمير سعيود، وقالت: “أهلا ثم أهلا..سعيود ريداوي”.

وفضل سعيود الانتقال إلى الرائد، رغم المحاولات الكثيرة التي قامت بها إدارة نادي الطائي من أجل تجديد عقده.

إدارة الطائي تحسم الجدل حول تجديد عقد سعيود

وكانت إدارة إدارة نادي الطائي السعودي قد حسمت الجدل حول تجديد عقد الدولي الجزائري أمير سعيود مع النادي.

وأصدرت الطائي بيانا توضيحيا، بعد الأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة عن تجديد اللاعب مع الفريق.

وقالت إدارة النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “بدأت إدارة النادي المفاوضات مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، وطلبت منه التجديد بعرض مالي أعلى، وكان رد اللاعب أنه سيرد على العرض في وقت لاحق”.

وأضافت: “وأعادت إدارة النادي التفاوض مع اللاعب برفع العرض المالي للاعب،؛ لكنه لم يعطِ ردًّا على العرض، بحجة أنه يريد مزيدًا من الوقت للتفكير”.

وتابعت: “تمت مراجعة اللاعب أكثر من مرة بعد ذلك، وكان يقدم ردودًا لا تحمل قبولًا ولا رفضًا للعروض، ثم رفع مفاوض الطائي العرض عدة مرات إلى أن بلغت الزيادة 50 %، من قيمة عقده السابق، وكان رد اللاعب على العرض مثل ردوده السابقة”.

كما أكد نادي الطائي في بيانه أنه بعد مباراة الباطن، قدّم مفاوض الطائي عرضًا إلى اللاعب بزيادةٍ وصلت إلى 60 % عن راتبه، غير أن اللاعب طلب مرة أخرى مهلة للتفكير”.

وأضاف نادي الطائي: “طلب المفاوض من سعيود كتابة المبلغ الذي يراه مناسبًا للنظر فيه، إلّا أنه رفض كتابة المبلغ، وقال سأفكر بالأمر ومن ثم سأرد عليكم؛ لكنه لم يرد على مفاوض النادي بعد ذلك”.

وختم النادي: “إدارة النادي تقدّر كافة لاعبيها السابقين والحاليين، وتتمنى لهم التوفيق في أي مكان يرونه مناسبًا لهم، ونتمنى التوفيق والنجاح للنجم أمير سعيود في مسيرته المقبلة”.

📝 توضيح بخصوص ما يتم تداوله عن تجديد اللاعب أمير سعيود

.#الطائي #فارس_الشمال 🩶 pic.twitter.com/Q4xdrxhmxY

— نادي الطائي السعودي (@tai1381) July 7, 2023