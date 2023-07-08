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رياضة

سعيود يوقع في الرائد السعودي

عمر سلامي
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سعيود يوقع في الرائد السعودي
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أمير سعيود

أعلن نادي الرائد السعودي، ضم الدولي الجزائري أمير سعيود إلى صفوفه، قادما من نادي الطائي.

وفي تغريدة لها على الحساب الرسمي للنادي، رحبت إدارة الرائد بأمير سعيود، وقالت: “أهلا ثم أهلا..سعيود ريداوي”.

وفضل سعيود الانتقال إلى الرائد، رغم المحاولات الكثيرة التي قامت بها إدارة نادي الطائي من أجل تجديد عقده.

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