سعيود يُكرّم في اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد

كُرّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، تقديرًا للجهود التي يبذلها القطاع في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة، وذلك على هامش مشاركته في أشغال اليوم الدراسي المنظم بمناسبة إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد.

وجاء التكريم من طرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، في إطار مبادرة “نزاهة”، اعترافًا بالمبادرات والممارسات الفضلى التي تجسدها مؤسسات وهيئات قطاع الداخلية في مجال تعزيز الامتثال والوقاية من الفساد، لاسيما المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.

وشارك الوزير سعيود، اليوم السبت، في فعاليات اليوم الدراسي المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

ونُظم اللقاء تحت شعار: “مؤشر النزاهة: من تقييم جهود مكافحة الفساد في القطاع الإداري العمومي إلى ترسيخ قواعد الامتثال في القطاع الاقتصادي”، بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة، ومسؤولي الهيئات والمؤسسات الوطنية، وممثلي مختلف الفاعلين الاقتصاديين والخبراء.

وتناول اليوم الدراسي سبل تعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ قواعد الامتثال، من خلال تقييم الإجراءات والممارسات المعتمدة في القطاع الإداري العمومي، وتوسيع ثقافة النزاهة والشفافية لتشمل مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي.