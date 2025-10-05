-- -- -- / -- -- --
الجزائر

سعيود يُنصب مديرا عاما جديدا لمجمع النقل البري “لوجيترانس”

الشروق أونلاين
ح.م
جانب من مراسم التنصيب

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الأحد، على تنصيب عربات السعيد رئيسًا مديرًا عامًا لمجمع النقل البري للبضائع لوجيترانس.

وحسب بيان للوزارة، يعكس هذا القرار الاهتمام الكبير الذي يوليه الوزير لهذا المجمع الاستراتيجي، وذلك في إطار مقاربة شاملة لقطاعي الداخلية والنقل، والتي ترمي إلى تعزيز الخدمات العمومية وتطوير القدرات اللوجستيكية بما يخدم التنمية المحلية والوطنية.

أوضح البيان أن أهمية هذه الخطوة تزداد بعد إسناد مهمة تسيير المعبر الحدودي “الشهيد مصطفى بن بولعيد” بتندوف للمجمع، ما يعزز موقعه كفاعل محوري في ضمان الانسيابية التجارية نحو العمق الإفريقي والمساهمة في ترقية المبادلات ودعم المناطق الحدودية.

وفي كلمة له بالمناسبة، هنّأ الوزير الرئيس المدير العام الجديد، مؤكداً ثقته في كفاءته وقدرته على مواصلة مسار تطوير المجمع، الذي يتطلب عناية خاصة، تسييراً عصرياً وتضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطر

 كما شدّد سعيود على ضرورة ضمان التموين المنتظم لولايات الجنوب بالوقود، عبر تعزيز الأسطول الوطني وتدعيم محطات الوقود خاصة الواقعة في المناطق النائية الى جانب فتح قنوات الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على المساهمة في الديناميكية الجديدة للمجمع، بما يعزّز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والانفتاح على الفضاء الإفريقي.

مقالات ذات صلة
منصوري تترأس مع وزير خارجية النرويج جلسة حول تعزيز النظام المتعدد الأطراف في معالجة قضايا السلم والأمن

وفد من اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في نيويورك

رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة أحمد طالب الإبراهيمي

انطلاق الموسم التكويني.. ترقية أزيد من 15 ألف أستاذ وموظف

حادث مرور مميت في ولاية البيض يخلف 3 وفيات

قواعد جديدة في البنوك لتقييم الأوراق المالية وعمليات العملة الصعبة

