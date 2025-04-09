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الجزائر

سعيّد يؤكد “إيمان تونس الراسخ بوحدة المصير مع الجزائر” (فيديو)

الشروق أونلاين
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سعيّد يؤكد “إيمان تونس الراسخ بوحدة المصير مع الجزائر” (فيديو)
ح.م
جانب من اللقاء

استُقبل وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الأربعاء في تونس، من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، في مستهلّ زيارته إلى البلاد، بصفته مبعوثا خاصا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار الرئيس التونسي خلال الاستقبال، وفق ما نقلته الرئاسة التونسية، إلى تزامن الزيارة مع احتفال تونس بذكرى عيد الشهداء. وهو ما يعكس “ما يجمع البلدين من تاريخ وحاضر ومستقبل واحد”.

كما أكّد سعيّد على “إيمان تونس الراسخ بوحدة المصير مع الجزائر، وعزمها الثابت على مزيد تكثيف سنّة التشاور والتنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص:

  • المسائل الإقليمية والدولية، خاصة في ظلّ الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.
  • وتعزيز أواصر الأخوة الصادقة والمتينة بين البلدين في مجال تنمية المناطق الحدودية،
  • وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري،
  • والتصدّي لمظاهر التهريب والهجرة غير النظامية، وفق تصّور مشترك من أجل مستقبل أفضل للشعبين التونسي والجزائري”.

من جهة أخرى، تطرّق الرئيس التونسي إلى “تطوّر الأوضاع في فلسطين حيث ذكّر بموقف تونس الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.

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