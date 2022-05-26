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 سعيّد يكشف عن موعد الاستفتاء على دستور تونس الجديد

الشروق أونلاين
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 سعيّد يكشف عن موعد الاستفتاء على دستور تونس الجديد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 جويلية  المقبل.

ونشرت جريدة “الرائد” التونسية الرسمية مرسوما رئاسيا برقم 506 ينص على أن يُنشر مشروع الدستور الجديد في أجل أقصاه 30 جوان المقبل، وأن يُجرى استفتاء شعبي عليه في 25 جويلية.

ويُجيب الناخب بكلمة “نعم” أو “لا” عن السؤال الآتي: “هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟”

ومنذ 25 جويلية الماضي، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

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