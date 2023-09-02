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اقتصاد

سعيّد ينهي مهام مدير شركة أنبوب الغاز العابر لتونس

الشروق أونلاين
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سعيّد ينهي مهام مدير شركة أنبوب الغاز العابر لتونس
أرشيف
قيس سعيد

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الجمعة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد منصف الماطوسي.

ولم تذكر الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء أمس، أي تفاصيل حول أسباب إقالة الماطوسي من منصبه.

وتشرف الشركة التونسية المذكورة على إدارة الجزء العابر لتونس من خط الأنابيب العابر للمتوسط (ترانسماد)، الذي يزوّد عدّة دول بالغاز الجزائري.

ويمتد الأنبوب الجزائري على مسافة تقارب 2500 كيلومتر، منها 370 كيلومترا داخل التراب التونسي. مقابل رسوم تحصل عليها البلاد من الجزائر وإيطاليا، تتراوح بين 5 و6.75 بالمئة من حجم الغاز المنقول.

وتتوقّع وزارة المالية في تونس أن تبلغ عائدات البلاد من الأنبوب في عام 2023 الجاري، نحو 1537 مليون دينار تونسي.

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