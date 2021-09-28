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سفارة أذربيجان تحتفل بعيدها الأول ليوم الشهيد

الشروق أونلاين
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سفارة أذربيجان تحتفل بعيدها الأول ليوم الشهيد

تزامُنا مع اليوم الوطنيّ للشّهيد لجمهوريّة أذربيجان ، أقامت السّفارة الأذربيجانيّة حفلَ استقبَالٍ رسميّ بفندق السّفارة مساءَ أمس الاثنين الموافق ل27 سبتمبر 2021،أين حضر هذا الأخير عددٌ من كبار المسؤولين وأعضاء من السّلك الدّبلوماسيّ الأجنبيّ والعربيّ وعدد من السّفراء ورجال الصّحافة والإعلام …حيث ألقى السّيّد ” رفائيل بغيروف ” كلمته حول الأوضاع السّياسيّة والدّبلوماسيّة المتوتّرة بين أذربيجان وأرمينيا أين بدأت القوات المسلّحة لجمهوريّة أذربيجان مُذ عامٍ مضى تدابيرَ استجابة لمواجهة استفزاز عسكريّ آخر من جانب القوّات المسلّحة لجمهوريّة أرمينيا في حقّ الدّفاع عن النّفس امتثالا للقانون الانسانيّ الدّوليّ ، وتوفير الأمن للسكّان المدنيّين.

كما وضعت الحرب الوطنيّة نهاية لسياسة أرمينيا العدوانيّة ، ضمّنت أذربيجان وحدة أراضيها وعودة الحقوق الانسانيّة…
كما ذكر أنّ حكومة أذربيجان تقوم بأعمال ترميم وإعادة إعمار في الأراضي المحرّرة ضمانا للعودة الآمنة والكريمة والسّلام الدّائم والأمن والازدهار في المنطقة.

ليذكُر في الأخير أنّ جمهوريّة أذربيجان مستعدّة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا مع التّقيّد الصّارم بمبادئ القانون الدّوليّ مع احترام الطّرف الآخر كذلك لهاته المبادئ ضمانًا للأمن والسّلام في المنطقة .
وختاما لهذا الحفل الكريم أقامت السّفارة سهرة عشاء راقية تليق بمقام الحاضرين وتشييدا بالعلاقات الطيّبة بين البلدين.

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