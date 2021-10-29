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رياضة

سفارة ألمانيا بالجزائر تشيد ببن سبعيني

سليم.ع
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سفارة ألمانيا بالجزائر تشيد ببن سبعيني

أشادت سفارة ألمانيا في الجزائر بالدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بعد تألقه مع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ..

وأثنت سفارة ألمانيا على الأداء الذي قدمه ين سبعيني، وتسجيله لهدفين في المواجهة التي جمعت ناديه بعملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ، لحساب ثمن نهائي كأس ألمانيا، سهر الأربعاء.

وقالت السفارة الألمانية بالجزائر، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”: “قدم رامي بن سبعيني مباراة رائعة مع فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي فاز 5- 0 على المرشح الأكبر بايرن ميونيخ..و تألق بن سبعيني بفضل هدفين رائعين “.

وعبّرت السفارة عن سعادتها بنجاح بن سبعيني وتألقه في المباراة، وتمنت مواصلة نادي مونشنغلادباخ مشواره في الكأس بخطى ثابتة.

وسجّل بن سبعيني عودة قوية بفضل توقيعه هدفي بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني والثالث، أمام البايرن، في الدقيقتين الـ 15 والـ 21 من اللقاء.

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