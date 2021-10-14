سفارة أمريكا: مدرسة الذكاء الاصطناعي ستغيّر قواعد اللعبة في التعليم بالجزائر

قال الناطق باسم السفارة الأمريكية خالد ولفسبورغ، إن مدرسة الذكاء الاصطناعي، ستغيّر قواعد اللعبة في التعليم العالي بالجزائر.

ومن خلال روبرتاج مصور قامت به سفارة أمريكا بالقطب الجامعي سيدي عبد الله، حيث تم افتتاح المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي ظهر ولفسبورغ وهو يشيد باعتماد اللغة الإنجليزية في نظام التدريس بالمدرستين.

وباركت السفارة، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، للجزائر ووزارة التعليم العالي افتتاح القطب الجامعي للعلوم والتكنولوجيا بسيدي عبد الله.

وأضاف المنشور: “اكتشف كيف تتعاون الولايات المتحدة مع الجزائر للمساعدة في دفع عجلة البحث والابتكار في هذه المؤسسة المتطورة.

بن زيان يؤكد: الانجليزية لغة التدريس في مدرستي الرياضيات والذكاء الإصطناعي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن التدريس على مستوى المدرستين العليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي سيكون باللغة الإنجليزية.

وقال عبد الباقي بن زيان في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى إن أهم ما يميز الدخول الجامعي الجديد الرهان على التحكم في اللغات والتدريس على مستوى المدرستين العليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي سيكون باللغة الإنجليزية.

وعشية الدخول الجامعي أوضح الوزير أن أهم ما يميز السنة الجامعية الجديدة التي ستنطلق بداية من الأحد الإبقاء على نظام التفويج الممزوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.

وأوضح المتحدث أن “النمط الحضوري يتعلق بالمواد الأساسية، في حين يرتبط النمط بالتعليم عن بعد بالمواد الاستشرافية حيث تم اختيار تخصصات عالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السنة الجامعية الجديدة ستشهد التحاق زهاء مليون و669 ألف طالب منهم أزيد من 345 ألف طالب جديد بالمقاعد الجامعية في ظل بروتوكول صحي صارم.

اختيار الانجليزية كلغة تدريس رئيسية في مدرستي الرياضيات والذكاء الإصطناعي

قال مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، إن الجزء الأكبر من التدريس بالمدرستين العليتين للرياضيات والذكاء الإصطناعي خلال الدخول الجامعي الجاري، سيكون باللغة الإنجليزية.

وأكد المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي، بوعلام سعيداني، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أنه تم اعداد برنامج تكويني عالي الجودة، على أن يدرس الجانب الأكبر منه باللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة العلمية الأولى في العالم.

وأبرز المتحدث أن ما يميز الدخول الجامعي الجديد هو وجود المدرستين العليتين للرياضيات والذكاء الإصطناعي بقطب الإمتياز للتكنولوجيا الجامعي بسيدي عبدالله الذي يوفر طاقة استيعاب تقدر بـ 20 ألف مقعد بيداعوجي وسيتم استلام خلال هذا الدخول 2000 مقعد بيداغوجي مناصفة بين المدرستين اللتين تتمتعان بميزات خاصة، سواء ما تعلق بالمنحة أو النمط التعليمي.

وأوضح “ضيف الصباح” أن تسجيل 200 طالب في كل مدرسة عليا يتم تأطيرهم من كفاءات عالية جدا وطنية وأجنبية، مشيرا الى أن الوزارة في تشاور مع بعض المؤسسات الإقتصادية الكبرى حتى تواكب المدرستين من أجل التكفل بالطلبة من خلال توفير التربصات والدعم المعنوي وفرص العمل.