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الجزائر
قالت إنه تمنى أن تكون لمدريد علاقات "أفضل" معها

سفارة إسبانيا تبرئ وزير خارجية بلادها من اتهام الجزائر

سفيان. ع
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سفارة إسبانيا تبرئ وزير خارجية بلادها من اتهام الجزائر
أرشيف
خوسي مانويل ألباريس

قالت سفارة مملكة إسبانيا في الجزائر إن وزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، عبر عن أمانيه في أن تكون لبلاده علاقات “أفضل” مع الجزائر، ونفت أن يكون ألباريس قد اتهم الجزائر بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية، وذلك في الحوار الذي خص به صحيفة “إل إسبانيول”، يوم 23 أفريل الجاري.
واقتبست السفارة الإسبانية، في رسالة وجهت نسخة منها لصحيفة “الشروق”، بعض ما قاله الوزير الباريس في حواره للصحيفة الإسبانية: “مع الجزائر، نريد نفس الشيء تماما مع جميع جيراننا ومع جميع البلدان العربية”. وتضيف: “لقد التقيت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ومع جميع السفراء العرب. علاقات مبنية على الصداقة، هو الموقف الذي يتبادله الشعبان الإسباني والجزائري”.
وتنقل الرسالة عبارات وزير الخارجية الإسباني: “علاقات مبنية على نفس المبادئ مع جيراننا. المنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل. آمل أن تسود هذه الصداقة بيننا في أقرب وقت ممكن، كما هو الحال مع جميع جيراننا”.

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