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عرض الوثائقي "على خطى سيرفانتس.. من القصبة إلى المغارة"

سفارة إسبانيا تحتفل باليوم العالمي للكتاب

الشروق أونلاين
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سفارة إسبانيا تحتفل باليوم العالمي للكتاب
أرشيف

تحتفل سفارة إسبانيا بالجزائر والمعهد الثقافي الإسباني “سرفانتس”، باليوم العالي للكتاب، المصادف لـ23 من أفريل، عبر سلسلة من النشاطات والعروض الثقافية، التي تتزامن ورحيل الإسباني ميغيل دي سرفانتس.

يحضتن اليوم المعهد الثقافي الإسباني سلسلة قراءات لنصوص أو أشعار من الأدب الإسباني، بحضور طلبة المعهد الذين سيختارون أيضا نصوصا من الأدب الإسباني، إضافة إلى قراءة أجزاء من كتاب “دون كيشوت دي لا مانش”، بعدة لغات من قبل شخصيات مختلفة من المجتمع الجزائري وأعضاء السلك الدبلوماسي.

كما تشارك السفارة الإسبانية في هذا اليوم بعرض الفيلم الوثائقي “على خطى سيرفانتس في الجزائر العاصمة، من القصبة إلى المغارة”، الذي سيقام اليوم 23 أفريل، بداية من الساعة 9:30 مساء، في معهد سرفانتس في الجزائر العاصمة، بحضور المخرج فتحي لمهنات والمؤرخ د.محمد القماري.

وفي إطار نفس المناسبة، ستنشط كل من إيزابيل سولير ونسرين كارافار حوارا أدبيا، عنوانه “البصمة الشرقية على ميغيل دي سرفانتس: الإبداع الأدبي والسيرة الذاتية”، بعد غد 25 أفريل.

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