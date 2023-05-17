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الجزائر

سفارة إيطاليا تفتح مركزا للخدمات القنصلية بتندوف

الشروق أونلاين
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سفارة إيطاليا تفتح مركزا للخدمات القنصلية بتندوف
ح.م
جانب من الافتتاح

افتتحت سفارة إيطاليا بالجزائر، الثلاثاء، مركزا للخدمات القنصلية في مدينة تندوف موجه لخدمة الجزائريين والصحراويين.

وأشار السفير، جيوفاني بوجليز  إلى أن المبادرة فريدة من نوعها ولأول مرة تنفذ في الجزائر لتحسين وزيادة عرض الخدمات القنصلية لسفارة إيطاليا حتى في أبعد المناطق في البلاد في تندوف.

ولفت السفير الإيطالي، إلى أن “المركز ليس موجهًا للجمهور المحلي الجزائري ومجتمع الأعمال الموريتاني الحاضرين فحسب ولكن أيضا للاجئين الصحراويين”.

وتم اختيار تندوف من قبل سفارة إيطاليا كمرحلة أولى من هذه المبادرة التي سيتم تطويرها بعد ذلك أيضا في مدن أخرى لضمان تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في إطار مبادرة “سفراء السلام الصغار”.

هذا المشروع ستذهب من خلاله مجموعة من أكثر من 250 طفلا بما فيهم ذوي الهمم إلى إيطاليا خلال العطلة الصيفية القادمة التي تستضيفها الجمعيات الإيطالية والعائلات المشاركة في الأنشطة الإنسانية.

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