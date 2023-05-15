سفارة الأردن في السودان تتعرّض للاقتحام والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، تعرض مبنى سفارتها في السودان يوم الإثنين، للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة في بيان، عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولأشكال العنف والتخريب كافة.

كما استهجن البيان الاعتداء على “المباني الدبلوماسية وانتهاك حرمتها”، مؤكدا “ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

ويشهد السودان منذ منتصف أفريل الماضي، اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المدعو حميدتي.