سفارة الإتحاد الأوروبي تكشف عن منح دراسة للطلبة الجزائريين

كشفت سفارة الإتحاد الأوروبي بالجزائر عن تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الجزائريين الحامليين لشهادة الماستر في تخصص الأمن والاستخبارات والدراسات الإستراتيجية.

وأكدت السفارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن الطلبة المعنيين بالمنح هو الحائزيين على شهادة ماستر دولي في الأمن والاستخبارات والدراسات الإستراتيجية.

وأوضحت أن الدول الأوروبية المعنية بالمنح هي المملكة المتحدة، أيرلندا، جمهورية التشيك وإيطاليا، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل سيكون في 14 جانفي القادم.

وللحصول على معلومات أكثر نشرت السفارة رابط إلكتروني خاص لذلك http://securityintelligence-