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سفارة البرازيل في الجزائر تسلّم مساعدات لفائدة اللاجئين الصحراويين

الشروق أونلاين
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سفارة البرازيل في الجزائر تسلّم مساعدات لفائدة اللاجئين الصحراويين
ح.م
جانب من حفل تسليم المساعدات

سلّمت سفارة البرازيل في الجزائر، مساعدات لفائدة اللاجئين الصحراويين في تندوف، تتكوّن من 65 بطارية و65 لوحا شمسي.

وجرى حفل تسليم المساعدات يوم الأربعاء الماضي، بحضور أليستر بولتون ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر.

وأكد القائم المؤقت بالأعمال في سفارة البرازيل لدى الجزائر موريسيو ألفيس دا كوستا، التزام بلاده بالتعاون الإنساني، على أساس مبادئ التعاون بين بلدان الجنوب.

من جانبه، أعرب ممثل المفوضية الأممية عن شكره للحكومة والشركات البرازيلية على تبرعاتها. مشيرا إلى أن البرازيل أصبحت مثالا للدول المانحة الأخرى.

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