كشفت سفارة الجزائر بفرنسا، أن الأطقم الطبية الراغبة في القدوم إلى الجزائر كمتطوعين يمكنهم للاتصال بالممثل القنصلي، بحيث يتم تقديم تقاريرهم إليه لإثبات التزامهم وإدراجهم في قائمة المتطوعين.

وجاء في بيان للسفارة “هذه الإجراءات تهدف لجدولة حركة الأشخاص المعنيين، على أن يقدموا المعلومات اللازمة، ولا سيما التخصص وفترة التواجد بالجزائر، وأكد البيان أن توزيع المتطوعين على مستوى البنى التحتية الصحية هو تحت المسئولية الحصرية لوزارة الصحة.

وأضاف البيان “سيتم الاتصال بهم من قبل الممثليات القنصلية لإعلامهم بالوجهة والمدة المختارة لمهمتهم”.

وأوضحت السفارة أنه “وعند وصول المتطوعين إلى الجزائر العاصمة، سيجدون وسائل نقل مناسبة للوصول إلى مركز عملهم، بالإضافة إلى إبلاغهم بظروف عملهم ومعيشتهم”

وفيما يخص التبرعات، أشارت السفارة أنه يتعين على المبادرين بعمليات جمع التبرعات وتوجيهها الاتصال بالممثليات القنصلية المختصة إقليميا بغرض طلب إصدار “تصريح توجيه التبرعات.”

وأكدت السفارة، أنه من الواجب أن يتضمن ملف طلب التفويض هوية المتبرعين (جمعيات، تجمعات، أفراد)، قائمة المعدات الطبية (مكثفات الأكسجين) والمواد الاستهلاكية ومن المنتجات الصيدلانية التي تم جمعها، بما في ذلك المؤشرات الموجودة على الحجم والوزن والقيمة.