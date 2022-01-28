سفارة الجزائر بلندن تردّ على هرطقات “الشرق الأوسط”

قتلى ثورة التحرير شهداء وعددهم 1.5 مليون

انتقدت سفارة الجزائر بلندن الطريقة التي عالجت بها صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة من العاصمة البريطانية، ملف “الحركى” الذي شهد الأسبوع المنصرم، مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يعيد الاعتبار لهذه الفئة من الجزائريين الذين اختاروا الوقوف على جانب الجيش الفرنسي خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر.

وجاء في المراسلة التي وجهتها السفارة إلى رئيس تحرير الصحيفة غسان شربل: “نشرت جريدتكم الموقرة في عددها الصادر الخميس 27 جانفي 2022، خبرا بعنوان “فرنسا تصوت لصالح اعتذار من الحركيين الجزائريين”، يتضمن عبارات ومفاهيم تدعم الموقف الفرنسي من حرب التحرير التي خاضها الشعب الجزائري”.

وأضافت السفارة في ردها: “إن ما جاء في المقال أنه: بعد ستين عاما من نهاية حرب الجزائر 1954/ 1962، التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل.. لا يمت للحقيقة بصلة، لأن الذين سقطوا في ميدان الشرف هم شهداء ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وعددهم لا يقل عن المليون ونصف المليون شهيد”.

ومضت السفارة معلقة: “إن نشر هذا الخبر بمقاربة فرنسية يعد خطأ في حق الجزائر وتاريخها وشعبها وأمجاد شهدائها”، وعبرت السفارة عن أسفها أن “تتبنى جريدة عربية بمقام الشرق الأوسط، أو تروج لهذا الخطاب الاستعماري، ونرجو منكم الحرص مستقبلا على عدم تكرار نشر معلومات من مصدر طالما عمل بكل ما في وسعه على تزييف حقائق التاريخ وإخفاء همجية المستعمر”.