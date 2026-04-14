سفارة السويد تهنئ الجزائر على استضافة “زيارة استثنائية” لبابا الفاتيكان

قالت إنها "تحمل رسالة قوية من السلام والأخوة والحوار بين الأديان"

أشادت سفيرة السويد آنا بلوك مازويير يوم الثلاثاء، بالزيارة التاريخية التي قام بها بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى الجزائر. وقالت إنها تحمل رسالة قوية من السلام والأخوة والحوار بين الأديان.

وجاء في منشور للسفارة السويدية على فيسبوك:”كان من دواعي سرور السفيرة، أن تلتقي بقداسة البابا ليون الرابع عشر عند وصوله إلى الجزائر”.

وتابعت السفارة تقول:”نهنئ الجزائر على استضافة هذه الزيارة الاستثنائية، التي تحمل رسالة قوية من السلام والأخوة والحوار بين الأديان”.

قبل أن تضيف:”لحظة رمزية للغاية، تذكّرنا بأهمية تعزيز التضامن والتفاهم المتبادل بين الشعوب. ودعوة للجميع للمساهمة، كلُّ من موقعه، في بناء عالم أكثر سلامًا وعدالة”.

وحلّ البابا ليون الرابع عشر صباح الإثنين بالجزائر، في إطار زيارة تاريخية يجريها إلى العاصمة وعنابة بين 13 و15 أفريل المقبل. في مستهلّ جولة إفريقية تمتدّ إلى 23 أفريل.

وتعتبر الفاتيكان أصغر دول العالم مساحة، بـ 0.49 كم مربع، كما لا يتجاوز تعداد سكانها 850 نسمة. لكنها تكتسي رمزية بالغة من كونها مركز القيادة الروحية لأتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم بأسره.