سفارة المملكة العربية السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية

بعضها يعرض "الخدمات" على مواقع التواصل بأسعار مغرية

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية، الجزائريين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، وكذا المقيمين في الجزائر من جنسيات أخرى، من حملات الحج الوهمية التي انتشرت هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تلقي المعلومات الصحيحة بخصوص أداء الحج يكون، حصريا، من الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة.

ودعت السفارة السعودية في بيان، تلقت الشروق نسخة منه، إلى ضرورة توخي الحذر من الوقوع ضحية لهذه الحملات الوهمية التي تعرض خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسابات مجهولة أو منتحلة، وبأسعار مغرية.

وأكدت السفارة، في ذات البيان، أن السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على “تأشيرة حج” صادرة عن الديوان الوطني للحج والعمرة أو السفارة السعودية مباشرة، وعليه ينبغي عدم الوقوع في فخ من يدعي امتلاك “تأشيرات مجاملة” ويعرضها للبيع على الراغبين في أداء الفريضة.

وأضاف البيان أن “السفارة تهيب بالإخوة الجزائريين والمقيمين في الجزائر بالحرص على تجنب الانسياق وراء مثل هذه الحملات الوهمية، وتلقي المعلومة الصحيحة فيما يخص أداء شعيرة الحج من الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة لدى الجزائر حصرياً”.

وتمنت السفارة لجميع الحجاج الجزائريين حجاً مبروراً وعودة آمنة إلى وطنهم وذويهم.