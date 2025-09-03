سفارة النمسا تعلن عن منحة للباحثين في العلوم الإنسانية

الأفضلية للمتقدمين في بداية مسارهم الأكاديمي

أعلنت سفارة النمسا بالجزائر، الأربعاء، عن فتح باب الترشح للاستفادة من زمالة “ريتشارد بلاشكا” الموجهة للباحثين المؤهلين تأهيلا عاليا في مجال التاريخ، وخاصة أولئك الذين يركزون على المواضيع ذات الصلة بالنمسا.

وحسب السفارة فإن هذه الزمالة تتيح فرصة العمل كباحث زائر في الجامعات النمساوية، إضافة إلى إجراء دراسات متخصصة في المكتبات والأرشيف والمؤسسات البحثية.

وتستهدف المنحة طلاب الدكتوراه، وحاملي شهادة الدكتوراه، وطلاب ما بعد الدكتوراه، والباحثين في مجالات العلوم الإنسانية، والتاريخ، والآثار، دون تحديد سن أقصى، مع إعطاء الأفضلية للمتقدمين في بداية مسارهم الأكاديمي.

وتغطي الزمالة منحة شهرية بقيمة 2500 يورو، مع المساعدة في ترتيبات الإقامة والتأمين الصحي، كما يستفيد الباحثون من بعض الدول من بدل سفر يصل إلى 1200 يورو. غير أن المنحة تمثل دعما إضافيا، ما يستدعي من المترشحين تأمين تمويل ذاتي.

كما قد يُطلب من المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، في حال تجاوز مدة الإقامة 6 أشهر، إثبات توفر موارد إضافية إذا تجاوزت تكاليف الإقامة الشهرية 300 يورو.

وتتراوح مدة الزمالة بين 4 و12 شهرا، مع إمكانية تمديدها إلى 18 شهرا في حال الحصول على تقييم إيجابي. وحددت آخر آجال التقديم يوم 15 سبتمبر 2025، مع ضرورة تواصل المتقدمين مسبقا مع المؤسسة البحثية بالنمسا التي يختارونها، شرط ألا يكونوا قد أقاموا أو درسوا أو مارسوا نشاطا أكاديميا بالنمسا خلال الأشهر الستة السابقة لبداية الزمالة.

وتُموَّل هذه المنحة من وزارة التعليم والعلوم والبحوث النمساوية، بينما تشرف على منحها الوكالة النمساوية للتعليم. وللاطلاع على تفاصيل إضافية يمكن زيارة الرابط: (https://grants.at/en/?=NDI1MTNfMF8w).