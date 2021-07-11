سفارة الولايات المتحدة تقدم منحة تطويرية لطالبة من ورقلة

قدمت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، منحة للطالبة شذى الإسلام بن محسن لتطوير تطبيق ذكي يهدف لمحاربة المعلومات المغلوطة حول كوفيد-19.

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، نجاح الطالبة المنحدرة من ولاية ورقلة في الحصول على المنحة لتطوير تطبيقها الخاص”اطبيبيو”.

وقالت السفارة أن شذى ظهرت مؤخرا على قناة “بي بي سي”، كبطلة عربية لعملها في هذا المشروع الطموح.

وأضافت السفارة أن شذى تعلمت اللغة الإنجليزية لأول مرة في برنامج (أكسس) للمنح الصغيرة للتعلم الانجيزية ثم شاركت في برنامج قيادة الشباب الجزائري وبرنامج MEPI قادة الغد.

وتعمل الآن كمديرة للمشروع الفني للموظفين في شركة Baker Hughes الدولية.