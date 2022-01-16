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سفارة الولايات المتحدة تكون صانعي محتوى جزائريين حول الأخبار الزائفة

س.م
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سفارة الولايات المتحدة تكون صانعي محتوى جزائريين حول الأخبار الزائفة
ح.م
جانب من المخيم

نظمت السفارة الأمريكية بالجزائر مخيما للتثقيف الإعلامي لصالح 15 صانعا للمحتوى، حول تقنيات التمييز بين الأخبار الحقيقية والزائفة على الانترنت.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الجزائر،عبر صفحتها على فايسبوك أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت مؤخرا برعاية مخيم للتثقيف الإعلامي لمدة أسبوع لصالح 15 صانعي محتوى جزائريين .

وحسب البيان، يهدف هذا المخيم إلى تزويد صانعي المحتوى بالقدرات اللازمة على التمييز بين الأخبار الحقيقية والزائفة على الانترنت بشكل أفضل لهم ولمتابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي.

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