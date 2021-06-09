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الجزائر

سفارة الولايات المتحدة تنشر شروط دخول الجزائريين

الشروق أونلاين
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سفارة الولايات المتحدة تنشر شروط دخول الجزائريين

نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر الشروط اللازمة التي تسمح للجزائريين بدخول أراضيها.

وأكدت السفارة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على تويتر، الثلاثاء، أن التأشيرة الصالحة تعد الإذن الوحيد المطلوب من المواطن الجزائري لدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت السفارة أنه يسمح بدخول الولايات المتحدة للمواطنين الأمريكيين، ولمن يحمل بطاقة إقامة قانونية دائمة.

وأكدت السفارة أن التأشيرة الصالحة تعد الإذن الوحيد المطلوب للمواطن الجزائري للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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التعليقات
2
  • Kaloun

    ماذا تقصد التأشيرة الصالحة للدخول الى الأراضي الامريكية

    0
  • hamel

    193000da tbie

    0

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