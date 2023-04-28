سفارة اليابان بِالجزائر تُكرّم سليمة سواكري

كرّمت سفارة اليابان بِالجزائر مصارعة الجيدو في المنتخب الوطني سابقا سليمة سواكري.

ومنحت سفارة اليابان بِاسم إمبراطور بلادها سليمة سواكري وسام “الشمس المُشرقة”.

وباتت سليمة سواكري أوّل جزائرية تُحظى بِتقلّد هذا الوسام الوطني الياباني.

وقالت سليمة سواكري بعد الحفل التركيمي: “بِالمناسبة أُهدي هذا الإستحقاق لِبلدي العزيز الجزائر، ولِكافة المنتسبين إلى رياضة الجودو. مؤكّدة على حرصي الدائم ومساهمتي في دعم هذه المسابقة، ونشر القيم والمثل العليا للرياضة. سأعمل قصارى جهدي وأضيف خبرتي الرياضية التي تقارب الأربعين سنة، للمُضي دائما نحو الأرقى والأمثل إن شاء الله. كما أتقدّم بِجزيل الشكر وعميق الإمتنان إلى جلالة إمبراطور اليابان والحكومة اليابانية، وإلى وزير الخارجية الياباني السيد ياماشي يوشيماسا، و سعادة سفير اليابان بالجزائر السيد كونو أكيرا”.

وأضافت: “إن تتويجي كأوّل إمرأة جزائرية وأصغر شخصية جزائرية تحظي بِالوسام الرفيع الشمس المشرقة، نظير المساهمة في الترويج لرياضة الجودو بالجزائر، وتثمين التعاون بين الجزائر واليابان، هو وسام آخر أُزيّن به جبيني بِكل مسؤولية وفخر، إذ سيدفعني و يشجّعني لِتقديم المزيد من المساهمات والدعم للرياضة عامة ولرياضة الجودو خاصة. وفي هذا المقام تحضُرني عائلتي الأولى التي كانت ولا تزال هي الدعم والسند والتشجيع و القوة والدافع الذي يرفعني دائما، ويساعدني على النهوض في كل مرة وفي كل خطوة. كما لا أنسى عائلتي الثانية، العائلة الرياضية، عائلة الجودو، ومن خلالها جميع الرياضيات والرياضيين. كما لا أنسى عائلتي الثانية، العائلة الرياضية، عائلة الجودو، ومن خلالها جميع الرياضيات والرياضيين”.