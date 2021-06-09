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الجزائر

 سفارة باريس تنشر شروط دخول الجزائريين لفرنسا

الشروق أونلاين
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 سفارة باريس تنشر شروط دخول الجزائريين لفرنسا

نشرت سفارة باريس في الجزائر الشروط اللازمة لدخول الجزائريين إلى فرنسا.  

وأوضحت السفارة الفرنسية، الأربعاء، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه يمكن للمسافرين من الجزائر الذين تم تطعيمهم بلقاح معتمد من وكالة الأدوية الأوروبية، دخول فرنسا بشرط تقديم اختبار PCR سلبي قبل أقل من 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة.

كما أوضحت السفارة أنه سيسمح أيضا للمسافرين من الجزائر  المصنفة في الخانة البرتقالية، الذين لم يتم تطعيمهم، أو تطعيمهم بلقاح غير معتمد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية بدخول فرنسا إذا قدموا تبريرا مقنعا.

كما قالت السفارة  الفرنسية إنه على الراغبين في التوجه إلى بلادها أن يقدموا اختبار PCR سلبي قبل أقل من 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة، وأكدت أن هؤلاء سيخضعون لاختبار ثاني عند الوصول والعزل لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى إثبات التطعيم ساري المفعول.

كما أعلنت السفارة أنه تم الحفاظ على الخطة المعلنة من قبل لاستئناف نشاط التأشيرة.

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التعليقات
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  • حمدان

    قبل صدور قرار الحجر للقادمين للجزائر كان هناك قرار يسمح بمرور بي سي ار سلبي او شهاده تلقيح بالدخول لفرنسا .. الان غيرت هذه الشروط من باب المعامله بالمثل و حسنا فعلوا لانه هكذا المسؤولين و ابنائهم سيحجرون سبعه ايام عند قدومهم لفرنسا و سنرى كم سيصمد قرار حجر القادمين للجزائر بعد هذا القرار

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