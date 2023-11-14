سفارة بولندا بالجزائر تحتفل بعيد استقلالها

تم تعزيز الاحتفال بالذكرى 105 لاستعادة استقلال جمهورية بولندا من خلال حفل استقبال يليق بهذا الحدث.

وحضر عدد كبيرة من الضيوف الأجانب والجزائريين بينهم سفراء ودبلوماسيون، منهم السيد الطيب زيتوني، وزير التجارة و ترقية الصادرات، ورؤساء اللجان البرلمانية الذين شرفوا الاحتفال يوم 11 نوفمبر بحضورهم، بالإضافة إلى شخصيات سياسية واقتصادية. وممثلي مجتمع الأعمال وعالم الثقافة والشركات وشركاء السفارة دون أن ننسى أعضاء المجتمع الدولي والبولنديين المقيمين في الجزائر.

ونظراً للاهتمام الذي حظيت به إحياء هذه الذكرى وفي إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية، ألقت السيدة بترسيا أوزكان كاروليوسكا، القائمة بالأعمال بسفآرة بولندآ، كلمة ناقشت خلالها العلاقة التاريخية بين الدولتين مع تسليط الضوء على علاقة الصداقة البولندية الجزائرية التي تشهد العلاقات القوية بين البلدين، فضلا عن العلاقات في مجال الثقافة والتعاون الاقتصادي البولندي الجزائري. وفي إطار التعاون السياسي بين البلدين، أعربت عن تقديرها لدور الجزائر في المنطقة وناقشت أهم التحديات التي يواجهها العالم الحديث، خاصة الحرب في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.