سفارة بولندا في المغرب تنفي فتح قنصلية في العيون المحتلة

كذّبت سفارة بولندا في المغرب الأربعاء، ما تداولته وسائل إعلام مغربية حول فتح قنصلية عامة لبولندا في العيون المحتلة.

وقالت السفارة البولندية في تغريدة على تويتر:”تجمع بولندا مع المغرب علاقات صداقة ممتازة في جميع المجالات”. قبل أن تتابع:”ولكن المعلومات المتداولة حول افتتاح قنصلية عامة لبولندا في العيون في الصحراء الغربية هي أخبار كاذبة”.

الأنباء التي كذّبتها سفارة بولندا تداولتها مساء الأربعاء عدّة وسائل إعلام مغربية، قالت إنّ بولندا قررت افتتاح قنصلية لها في العيون، عاصمة الجمهورية الصحراوية.