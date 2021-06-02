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سفارة تركيا بالجزائر تنشر شروط السفر إليها

الشروق أونلاين
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سفارة تركيا بالجزائر تنشر شروط السفر إليها

كشفت السفارة التركية بالجزائر، الأربعاء، عن شروط السفر إلى بلادها بالنسبة لمجموعة من الدول من بينها الجزائر.

وأوضحت السفارة في بيان لها أنه يتوجب على المسافر إلى تركيا الحيازة على نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا، تكون قد أجريت قبل 72 ساعة من المغادرة.

وأضافت أن الأشخاص الذين تلقو لقاح كورونا قبل 14 يوما من موعد الرحلة، وكذا من بامكانهم اثبات إصابتهم بالفيروس خلال الستة أشهر الأخيرة، لن يكونوا ملزمين بتحليل الكشف عن كورونا.

للإشارة ستكون هناك رحلة واحدة أسبوعيا للخطوط الجوية الجزائرية من وإلى تركيا بعد الإستئناف الجزئي للرحلات الجوية.

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