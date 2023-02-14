سفارة دولة قطر تحتفل بيومها الوطني للرياضة بالجزائر

بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي ومدير "الديجياس" لولاية الجزائر

احتفلت، الثلاثاء، سفارة دولة قطر بالجزائر بيومها الرياضي الوطني، الذي أقيم هذا العام تحت شعار “الخيار لك” للتعبير عن أهمية تخصيص يوم رياضي للجميع، وعرفت هذه المبادرة حضورا مميزا لمسؤولي السفارة القطرية وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي في الجزائر، فضلا عن مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر، سفيان اوتنغار، الذي دعّم هذه الفكرة وأبرز فوائدها على أفراد المجتمع.

وكانت قطر حددت يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فيفري من كل عام يومًا رياضيًا للدولة، حيث يتم تشجيع الجميع خلال هذا اليوم على المشاركة في أنشطة رياضية مع أفراد الأسرة والأصدقاء، وأقيم أول يوم رياضي في دولة قطر في عام 2012؛ ويعد الهدف الأساسي لليوم الرياضي هو الترويج للرياضة وتثقيف المجتمع حول الطرق، التي تؤدي إلى تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بأسلوب الحياة قليل الحركة؛ مثل أمراض القلب والشرايين والسكري.

وحرصت سفارة دولة قطر بالجزائر على الاحتفاء بهذا اليوم من خلال تنظيم تظاهرة رياضية بالقاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، تمثلت في إجراء مباراة في كرة القدم بين مسؤولي وعمال سفارة دولة قطر بالجزائر وممثلين عن السلك الدبلوماسي في الجزائر، على غرار ممثلين عن سفارتي غانا وأندونيسيا، تجسيدا لأبعاد الاحتفاء بيوم وطني للرياضة، والمرتكزة أساسا على غرس قيمة الرياضة مجتمعياً، والإسهام في زيادة أعداد الممارسين للرياضة من مختلف الأعمار والفئات.

إلى ذلك، حرص سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، على إبراز أهمية تنظيم فعاليات اليوم الرياضي للدولة بالجزائر 2023، وقال في بيان بهذا الخصوص: “تبرز فكرة اليوم الرياضي لدولة قطر، اهتمام الدولة واستثمارها في الإنسان، الذي يمثل أساس التنمية، وهذه الفكرة تشجع على جعل الرياضة أسلوب حياة”، وأضاف: “من هذا المنطلق حرصت السفارة على تنظيم فعاليات اليوم الرياضي بممارسة عدد من الأنشطة الرياضية المختلفة، بمشاركة أعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي السفارة، وبحضور المسؤولين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجزائر للتذكير بأهمية الرياضة، ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات باعتبارها عاملا أساسيا من تقارب الشعوب”، كما لم يفوت مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر، سفيان أوتنغار، الفرصة أيضا للإشادة بهذه الفكرة، وقال بهذا الخصوص في تصريحات لوسائل الإعلام: “الرياضة للجميع، وهذا هو هدفنا بالطبع..ن سعى لترسيخ هذه الثقافة في المجتمع الجزائري حتى يمارسها الجميع من دون استثناء”، قبل أن يضيف: “لدينا العديد من المبادرات في هذا المجال، وبالمناسبة سننظم العديد من النشاطات الرياضة خلال الاحتفال بيوم الشهيد يوم 18 فيفري المقبل”، وأردف: “الرياضة ثقافة لدى الجزائريين ونسعى لترسيخها في عقول الجميع”.