 سفارة روسيا بالجزائر: انطلاق التسجيل في منحة الدراسة بموسكو

أعلنت سفارة روسيا في الجزائر عن بدء مرحلة التسجيل في منحة الدراسة بموسكو بالنسبة للأجانب في الفترة الممتدة مابين 1 سبتمبر الجاري إلى غاية الفاتح من نوفمبر القادم.

وأوضحت سفارة روسيا، الجمعة، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك أنه يمكن للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم المواطنون الروس المقيمون في الخارج ، التسجيل من أجل المشاركة في اختيار المنحة الدراسية (عام 2022/2023) بموجب حصة حكومة الاتحاد الروسي في الفترة من 1 سبتمبر إلى 1 نوفمبر 2021.