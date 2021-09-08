سفارة روسيا بالجزائر: بدء إصدار التأشيرات الدراسية وفق هذه الشروط

أعلن القسم القنصلي لسفارة روسيا الاتحادية لدى الجزائر عن انطلاق عملية إصدار التأشيرات الدراسية إلى موسكو وفقط شروط محددة.

وأوضحت السفارة، الأربعاء، في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه على المتقدم حيازة الوثائق التالية:

1- جواز السفر الوطني ذو صفحتين فارغتين وعليه مدة الصلاحية 18 شهرا على أقل بعد انتهاء التأشيرة الروسية المطلوبة وكذلك نسخة هذا الجواز (صفحة مع الصورة)

2- دعوة المؤسسة الدراسية الرسمية الممنوحة من خلال الأنظمة الإليكترونية لوزارة الداخلية الروسية او دعوة وزارة التربية والتعليم الروسية الممنوحة من خلال الأنظمة الإليكترونية لوزارة الخارجية الروسية

3- استمارة طلب التأشيرة المملوءة عبر الموقع الرسمية لوزارة الخارجية الروسية بالإضافة الى صورة ملونة (مقاس 45 ˣ 35) يجب توقيع الاستمارة وكتبة التأريخ وغراء الصورة عليه تأمين الرحلة الصالح خلال شهر الدراسة الأول.4

5- شهادة عدم العدوى بالإيدز (للتأشيرات الصالحة لأكثر من 90 يوما) حضور مقدم الطلب إجباري

كما أوضحت السفارة أنه على الرعايا غير الجزائريين تقديم بطاقة الإقامة التي تسمح بقائهم في الجزائر لمدة أكثر من 90 يوما

وأوضحت السفارة في بيان لها أنه في حالة وجود الأسئلة حول شروط الذهاب إلى روسيا أثناء تفشي وباء كورونا يمكن لمقدمي الطلب أو لحاملي التأشيرة الدراسية الصالحة التوجه الى مؤسساتهم الدراسية او الاطلاع على موقع وزارة التربية والتعليم الروسية.

(https://minobrnauki.gov.ru/action/situational_center)

او الاتصال بالخط المباشر لمركز المعلومات (79031587523+، من الساعة 8.00 الى 20.00 بتوقيت الجزائر.

سفارة روسيا بالجزائر: انطلاق التسجيل في منحة الدراسة بموسكو

أعلنت سفارة روسيا في الجزائر عن بدء مرحلة التسجيل في منحة الدراسة بموسكو بالنسبة للأجانب في الفترة الممتدة مابين 1 سبتمبر الجاري إلى غاية الفاتح من نوفمبر القادم.

وأوضحت سفارة روسيا، الجمعة، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك أنه يمكن للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم المواطنون الروس المقيمون في الخارج ، التسجيل من أجل المشاركة في اختيار المنحة الدراسية (عام 2022/2023) بموجب حصة حكومة الاتحاد الروسي في الفترة من 1 سبتمبر إلى 1 نوفمبر 2021.