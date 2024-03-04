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رياضة

سفارة سويسرا بالجزائر تتحدث عن قدوم بيتكوفيتش

عمر سلامي
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سفارة سويسرا بالجزائر تتحدث عن قدوم بيتكوفيتش
ح.م
المدرب بيتكوفيتش رفقة وليد صادي

رحبت سفارة سويسرا بالجزائر، بالمدرب الجديد للمنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وتمنت له حظا موفقا في مهمته على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر”.

وقالت سفارة سويسرا في الجزائر، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: ” مرحباً بالمدرب، تتمنى السفارة لفلاديمير بيتكوفيتش وصولا ممتازا إلى منصبه الجديد، وكل النجاح مع الأفناك”.

وأضافت: ” بيتكوفيتش كان مدرباً للمنتخب السويسري في الفترة من 2014 إلى 2021، وحقق معه بعض أعظم نجاحاته”.

ووصل المدرب الجديد للمنتخب الجزائري، صبيحة الاثنين إلى الجزائر، وكان في استقباله رئيس “الفاف” وليد صادي، وأعضاء من المكتب الفيدرالي.

وينشط المدرب بيتكوفيتش زوال الاثنين، أول ندوة صحفية له، منذ تعيينه مدربا للمنتخب الجزائري.

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