سفارة فلسطين: الجزائر تلعب دورا شجاعا وأصيلا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني

بعد تقديمها مساهمة مالية استثنائية بقيمة 15 مليون دولار لوكالة الأونروا

أشادت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر يوم الخميس في بيان، بقرار دعم وكالة الأونروا بمساهمة مالية استثنائية بقيمة 15 مليون دولار.

وأعلن وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الأربعاء، عن قرار لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتقديم مساعدة مالية استثنائية بقيمة 15 مليون دولار، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال عطاف في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأونروا، إن الجزائر تعتبر مساهمتها المالية الاستثنائية بمثابة “الواجب والمسؤولية الثابتة على المجموعة الدولية”.

وجاء في بيان السفارة الفلسطينية أن “الموقف الذي اتخذته الجزائر، يؤكد الدور الشجاع والأصيل الذي تلعبه في الدفاع عن قضية فلسطين وشعبها”.

“وتأتي المبادرة الجزائرية، في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل وبعض حلفائها، إلغاء الأونروا ودورها السياسي. لنزع صفة اللجوء عن اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة”، يضيف البيان.

وفي 26 جانفي الماضي، علّق الاتحاد الأوروبي و18 دولة تمويلها للأونروا. بدعوى أن عددا من موظفيها كانوا بين المشاركين في عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في 7 أكتوبر 2023.