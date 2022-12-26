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سفارة فنزويلا تحتفل بذكرى ميلاد الرئيس الراحل بن بلة

الشروق أونلاين
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سفارة فنزويلا تحتفل بذكرى ميلاد الرئيس الراحل بن بلة
الأرشيف
الرئيس الراحل أحمد بن بلة

احتفلت سفارة فنزويلا لدى الجزائر بالذكرى السادسة بعد المائة لميلاد الرئيس الراحل أحمد بن بلة الموافقة لـ 25 ديسمبر.

وكتبت السفارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر توتير قائلة : “تحتفل جمهورية فنزويلا البوليفارية بالذكرى 106 لميلاد أحمد بن بلة ، السياسي والثوري وأول رئيس للجزائر ، الذي أسس بشجاعة جبهة التحرير الوطني.”

وللتذكير ولد الرئيس الراحل أحمد بن بلة بتاريخ 25 ديسمبر 1916 وشغل منصب أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال وتوفي في 11 أفريل 2012.”

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