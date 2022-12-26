سفارة فنزويلا تحتفل بذكرى ميلاد الرئيس الراحل بن بلة
احتفلت سفارة فنزويلا لدى الجزائر بالذكرى السادسة بعد المائة لميلاد الرئيس الراحل أحمد بن بلة الموافقة لـ 25 ديسمبر.
وكتبت السفارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر توتير قائلة : “تحتفل جمهورية فنزويلا البوليفارية بالذكرى 106 لميلاد أحمد بن بلة ، السياسي والثوري وأول رئيس للجزائر ، الذي أسس بشجاعة جبهة التحرير الوطني.”
🗓️ #Efeméride | La República Bolivariana de Venezuela conmemora el 106° aniversario del natalicio de Ahmed Ben Bella, político, revolucionario y primer presidente de Argelia, quien con gallardía fundó el Frente de Liberación Nacional. pic.twitter.com/05PgacAn9T
— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) December 25, 2022
وللتذكير ولد الرئيس الراحل أحمد بن بلة بتاريخ 25 ديسمبر 1916 وشغل منصب أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال وتوفي في 11 أفريل 2012.”