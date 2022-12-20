سفارة قطر تحتفل بعيدها الوطني ونهائي المونديال في أجواء استثنائية

بحضور وزراء وسفراء وشخصيات سياسية وفنية ومؤثرين

احتفلت، أول أمس، سفارة قطر بالجزائر بالعيد الوطني لدولة قطر المصادف ليوم 18 ديسمبر من كل عام، والذي تزامن بالمناسبة مع نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وسط أجواء استثنائية ومميزة ارتقت إلى مستوى الحدث العالمي الكبير والنجاح التنظيمي الباهر لأول نسخة مونديالية تقام على الأراضي العربية.

وكانت الأرجنتين توّجت بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها في النهائي بملعب لوسيل على منتخب فرنسا بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل (3-3)، وصنف متابعون نهائي النسخة الـ22 من كأس العالم في خانة المباريات التاريخية والاستثنائية التي يصعب تكرارها في المستقبل القريب، بالنظر للمستوى الكبير لمنتخبي “التانغو” و”الديكة” والتقلبات الدراماتيكية لنتيجة المباراة.

ونظمت سفارة دولة قطر بالجزائر حفلا كبيرا بمركز الجزائر الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، احتفاء باليوم الوطني لدولة قطر، ونجاح الأخيرة في تنظيم بطولة كأس العالم 2022، من خلال نقل المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا وسط تجاوب كبير من ضيوف الحفل الجزائريين والأجانب، والذي حضره وزراء، وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، فضلا عن سفراء ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية المقيمة في الجزائر، وعدد من ممثلي أجهزة الدولة ورجال أعمال ومثقفين وفنانين وإعلاميين وحقوقيين وبعض المؤثرين، وكانت أجواء نهائي ملعب لوسيل حاضرة بقوة في قاعة المركز الدولي للمؤتمرات التي عرضت فيها المواجهة، بالنظر للتجاوب الكبير من الحضور مع النهائي وخاصة مع منتخب الأرجنتين، الذي فاز بتشجيع الغالبية العظمى من الحاضرين.

وحرص سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، خلال إلقائه كلمة بالحفل، على الإشادة بالعلاقات القوية بين الجزائر وقطر في مختلف المجالات، ودعم الجزائر الدائم لقطر في تنظيمها لكأس العالم 2022، وإبراز مشاريع الشراكة الرائدة بين البلدين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصادية منها، على غرار الاستثمار الرائد المشترك والمتمثل في الشركة الجزائرية القطرية للصلب، فضلا عن مشروع المستشفى الجزائري القطري، كما كرّم السفير القطري الدول التي أنهت مونديال 2022 في المراكز الثلاث الأولى، الأرجنتين وفرنسا وكرواتيا، عن طريق سفرائها وممثليها بالجزائر.

إلى ذلك، تضمّن الحفل أجنحة عبرت عن أصالة ماضي قطـر العريقة من خلال الخيمة التي سكنها العرب قديماً، وجناحاً على هيئة “قهوة شعبية” أتاح للزائرين التعرف على تقاليد أهل قطر وكذلك المأكولات والحلويات التقليدية القطرية.