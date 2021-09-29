سفارة كندا بالجزائر تعلن عن برنامج هجرة لفائدة هذه الفئة

أعلنت سفارة كندا بالجزائر عن فتح باب الهجرة أمام الجزائريين الراغبين في العمل بمجال التمريض.

وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية دعت السفارة الممرضين الراغبيين في الهجرة إلى التسجيل عبر خدمة “كيبيك”.

وأوضح المنشور ذاته أنه سيتم تنضيم ندوة عبر الوييب مخصصة لعرض المزيد من التفاصيل وذلك يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 على الساعة 18.30 دقيقة تنظمها إدارة خدمات الهجرة الكندية.

ومن بين الشروط المطلوب توفرها في المترشحين هي حيازة شهادة عليا في التمريض، وخبرة سنة واحدة على الأقل في مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى اتقان اللغة الفرنسية.

رابط التسجيل: : https://bit.ly/JQ-SoinsInfirmiers-Algerie-6190