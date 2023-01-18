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الجزائر

سفارة كندا تحذر طالبي التأشيرة: هذا ما يترتب عن تقديم معلومات مزيفة  

الشروق أونلاين
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سفارة كندا تحذر طالبي التأشيرة: هذا ما يترتب عن تقديم معلومات مزيفة  

حذرت سفارة كندا لدى الجزائر طالبي التأشيرة من تقديم معلومات ووثائق مزورة لمصالحها.

وقالت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك “أي شخص يقدم وثائق أو معلومات مزورة إلى مصلحة الهجرة يعتبر  ذلك جريمة.

وأفادت السفارة في منشورها “إذا قام طالب التأشيرة بذلك، فسيتم رفض طلبه وقد يواجه عواقب وخيمة”.

وأفادت مصلحة الهجرة الكندية عبر موقعها أن تزوير المستندات يتضمن كلاً من المستندات المزيفة والمعدلة مثل:

1- جوازات السفر ووثائق السفر

2- التأشيرات

3- الدبلومات وعناوين التكوينات والدراسة المهنية وشهادات الكفاءة

4- شهادات الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو الانفصال أو الوفاة

5- شهادات الشرطة

6- تقديم معلومات مزيفة في طلب ما أو أثناء مقابلة مع أحد موظفي IRCC “مصلحة الهجرة”.

وأضافت مصلحة الهجرة الكندية أن عقوبة تقديم مستندات مزيفة أو تقديم معلومات خاطئة هي:

1- منعك من دخول كندا لمدة 5 سنوات على الأقل

2- منحك سجل احتيال دائم

3- إلغاء وضعك كمقيم دائم أو مواطن كندي

4- إبعادك من كندا

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