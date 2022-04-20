سفارة ماليزيا تدعو الجزائريين لتذوّق أشهر أطباقها الرمضانية.. “بالمجّان”!

تشرع سفارة ماليزيا بالجزائر بداية من الأسبوع المقبل، في توزيع وجبات “بوبور لامبوك” الرمضانية الشهيرة في بلادها، بالمجّان، على الراغبين في تذوّق هذا الطبق.

وقالت السفارة الماليزية في منشور على فيسبوك:”بداية من 27 أفريل، سنوزّع وجبات بوبور لامبوك مجّانية بمقر السفارة في العاصمة”.

وأضافت:”بوبور لامبوك ليس طبقا مغذّيا فحسب، لكنه يضفي جوّا خاصّا على شهر رمضان في ماليزيا”.

ويتكوّن طبق “بوبور لامبوك” الماليزي من الأرز، واللحم، والخضر، والزنجبيل، مع الكثير من بهارات المنطقة.

وتقوم المساجد في ماليزيا بتوزيع هذا الطبق بالمجّان على الصائمين، طيلة أيام شهر رمضان. باعتباره رمزا للشهر الفضيل.