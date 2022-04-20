-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

سفارة ماليزيا تدعو الجزائريين لتذوّق أشهر أطباقها الرمضانية.. “بالمجّان”!

محمد عبد المؤمن
  • 753
  • 0
سفارة ماليزيا تدعو الجزائريين لتذوّق أشهر أطباقها الرمضانية.. “بالمجّان”!
أرشيف
طبق بوبور لامبوك الرمضاني في ماليزيا

تشرع سفارة ماليزيا بالجزائر بداية من الأسبوع المقبل، في توزيع وجبات “بوبور لامبوك” الرمضانية الشهيرة في بلادها، بالمجّان، على الراغبين في تذوّق هذا الطبق.

وقالت السفارة الماليزية في منشور على فيسبوك:”بداية من 27 أفريل، سنوزّع وجبات بوبور لامبوك مجّانية بمقر السفارة في العاصمة”.

وأضافت:”بوبور لامبوك ليس طبقا مغذّيا فحسب، لكنه يضفي جوّا خاصّا على شهر رمضان في ماليزيا”.

ويتكوّن طبق “بوبور لامبوك” الماليزي من الأرز، واللحم، والخضر، والزنجبيل، مع الكثير من بهارات المنطقة.

وتقوم المساجد في ماليزيا بتوزيع هذا الطبق بالمجّان على الصائمين، طيلة أيام شهر رمضان. باعتباره رمزا للشهر الفضيل.

مقالات ذات صلة
ترميم “تراث” ابن باديس في قسنطينة ورفع التجميد عن 8 مشاريع ثقافية

ترميم “تراث” ابن باديس في قسنطينة ورفع التجميد عن 8 مشاريع ثقافية

البرنامج يعطي فكرة عن الثقافة الدينية لدى الجزائريين

البرنامج يعطي فكرة عن الثقافة الدينية لدى الجزائريين

ترميم القصبة يقود مولوجي إلى البرلمان في شهر التراث

ترميم القصبة يقود مولوجي إلى البرلمان في شهر التراث

الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على حرق القرآن

الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على حرق القرآن

رغد صدام حسين تنشر فيديو حول معركة الفاو التي قادها والدها

رغد صدام حسين تنشر فيديو حول معركة الفاو التي قادها والدها

“موقف شهم” لشاب جزائري في حادثة إطلاق النار بنيويورك

“موقف شهم” لشاب جزائري في حادثة إطلاق النار بنيويورك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد