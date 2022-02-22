سفارة هولندا تعلن عن فرص تدريبية لفائدة هذه الفئات

أعلنت سفارة هولندا بالجزائر عن فتح باب المشاركة في برنامج المنح الدراسية الذي يوفر للمهنيين فرصا تدريبية.

ودعت السفارة عبر منشور على صفحة الإتحاد الأوروبي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للمشاركة في برنامج المنح الدراسية الذي يوفر للمهنيين الجزائريين فرصًا تدريبية في هولندا في مجالات مختلفة منها ريادة الأعمال، البيئة، الصحافة، الزراعة.

وأوضح المصدر ذاته أن آخر للتسجيل سيكون قبل 22 مارس 2022، مشيرة إلى وضع رابط الكتورني خاص من أجل الحصول على مزيد من المعلومات https://cutt.ly/fPUkzON.