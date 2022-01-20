سفارة واشنطن: لن ننسى الدور الجزائري في تحرير الرهائن الأمريكيين بطهران

قالت سفارة واشنطن لدى الجزائر أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى الدور الجزائري في تحرير الرهائن الأمريكيين بطهران عام 1981.

ونشرت السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية عبر تويتر فيديو بمناسبة الذكرى الـ 41 لتحرير الرهائن الأمريكيين بطهران في المكان الذي تمت فيه المفاوضات في الجزائر.

وتجول الديبلوماسي الأمريكي رفقة شاهد عيان جزائري عمل في إقامة السفير الأمريكي في تلك الفترة في مطعم الموظفين في السفارة عام 1981.

وتحدث شاهد العيان عن مدى امتنان الرهائن للقيادة الديبلوماسية الجزائرية آنذاك في حل الأزمة.

وتجول الدبلوماسي الأمريكي في الإقامة القديمة للسفير الأمريكي بالجزائر والتي شهدت المفاوضات رفقة مضيفه الجزائري.

وعاد المتحدث على 20 جانفي 1981 حيث جوى اجتماع بين وزير الخارجية الجزائري الصديق بن يحي ومسؤول أمريكي، مشيرا إلى أن عدد الرهائن كان 52 رهينة كانوا متعبين وفرحين لأنهم في الجزائر.