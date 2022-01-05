سفرية “الخضر” نحو الكاميرون تتأخّر

تتأخّر سفرية المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نحو الكاميرون، بعدما كانت مضبوطة بِتاريخ هذا الخميس.

وهكذا سيشدّ “محاربو الصّحراء” الرّحال جوّا نحو مدينة دوالا الكاميرونية، إحدى مسارح نهائيات كأس أمم إفريقيا، السبت المقبل.

وأراد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي منح لاعبيه وقتا أطول للاسترجاع، بعد خوضهم مساء الأربعاء بِقطر المباراة الودّية أمام نظرائهم من غانا.

وسيُواصل لاعبو المنتخب الوطني الجزائري تدريباتهم بِقطر، لِيومَين آخرَين. كما جاء في بيان لـ “الفاف” نشرته بعد مواجهة غانا.

للإشارة، فإن المباراة الأولى لِزملاء الجناح رياض محرز في “كان” 2022، ستُجرى أمام سيراليون بعد ظهيرة الثلاثاء المقبل.