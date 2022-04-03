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رياضة

سفرية شاقّة لِمُنافس المنتخب المحلّي

علي بهلولي
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سفرية شاقّة لِمُنافس المنتخب المحلّي

يشدّ منتخب الطوغو للاعبين المحلّيين صبيحة هذا الأحد، الرّحال جوّا نحو الجزائر. تأهّبا لِمواجهة نظيره ومضيفه على مستوى “الخضر”.

ويطير المنتخب المحلّي الطوغولي نحو مدينة أبيدجان الإيفوارية، متّجها نحو العاصمة القطرية الدوحة، ثم ينتقل بعدها إلى الجزائر، كما ذكره اتحاد الكرة لِهذا البلد. ما يفيد أن السفرية ستكون شاقّة، لأنها ليست مبرمجة على متن طائرة خاصة.

ويتبارى المنتخب المحلّي الجزائري مع نظيره الطوغولي ودّيا مرّتَين، سهرتَي الخميس والأحد المقبلَين، بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة.

وقبل السفرية، أجرى المنتخب المحلّي الطوغولي تربّصا قصير المدّة، انطلق الجمعة الماضية. بِمشاركة 25 لاعبا.

وإذا كان رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة يستعدّون لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر في جانفي 2023. فإن المنافس الطوغولي يُحضّر لِخوض التصفيات، التي تنطلق في جوان المقبل، من أجل المشاركة في نهائيات هذه البطولة.

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