سفرية شاقّة.. منتخب غواتيمالا لا يملك طائرة خاصّة

عانى لاعبو منتخب غواتيمالا لِكرة القدم من سفرية شاقّة إلى إيطاليا، تأهّبا لِمواجهة نظرائهم الجزائريين ودّيا.

وتُجرى هذه المقابلة التحضيرية بِملعب “لويجّي فيرّاريس” بِمدينة جنوة الإيطالية، مساء الجمعة المقبلة.

وشدّ وفد منتخب غواتيمالا الرّحال جوّا الإثنين الماضي، بِاتّجاه أوّلا العاصمة الكولومبية بوغوتا (شمال غرب أمريكا الجنوبية)، مرورا بِنظيرتها الإسبانية مدريد (أقصى غرب أوروبا)، ثم مدينة ميلانو الإيطالية (جنوب أوروبا)، قبل التنقّل برّا نحو مدينة جنوة. علما أن المسافة البرّية بين ميلانو وجنوة تُقدّر بِنحو 140 كلم في المنطقة الشمالية لِإيطاليا.

ولا يملك اتحاد غواتيمالا لِكرة القدم موارد مالية مريحة، تُمكّنه من أن يستقلّ طائرة خاصة، لِسفرية لاعبي منتخب “لوس تشابينز” نحو إيطاليا. علما أن الجهاز الفني استدعى 21 لاعبا.

وتقع غواتيمالا في أمريكا الوسطى، ويبلغ عدد سكان هذا البلد نحو 19 مليون نسمة، وفقا لِأحدث الإحصائيات الرّسمية.

واستنادا إلى بيانات البنك العالمي المؤرّخة بِعام 2024، فإن متوسّط دخل الفرد شهريا في غواتيمالا، يُقدّر بِنحو 60 ألف دينار جزائري.