سفرية شاقّة.. منتخب غواتيمالا لا يملك طائرة خاصّة

علي بهلولي
ح.م
لاعبو منتخب غواتيمالا يحتفلون بِهدف مسجّل.

عانى لاعبو منتخب غواتيمالا لِكرة القدم من سفرية شاقّة إلى إيطاليا، تأهّبا لِمواجهة نظرائهم الجزائريين ودّيا.

وتُجرى هذه المقابلة التحضيرية بِملعب “لويجّي فيرّاريس” بِمدينة جنوة الإيطالية، مساء الجمعة المقبلة.

وشدّ وفد منتخب غواتيمالا الرّحال جوّا الإثنين الماضي، بِاتّجاه أوّلا العاصمة الكولومبية بوغوتا (شمال غرب أمريكا الجنوبية)، مرورا بِنظيرتها الإسبانية مدريد (أقصى غرب أوروبا)، ثم مدينة ميلانو الإيطالية (جنوب أوروبا)، قبل التنقّل برّا نحو مدينة جنوة. علما أن المسافة البرّية بين ميلانو وجنوة تُقدّر بِنحو 140 كلم في المنطقة الشمالية لِإيطاليا.

ولا يملك اتحاد غواتيمالا لِكرة القدم موارد مالية مريحة، تُمكّنه من أن يستقلّ طائرة خاصة، لِسفرية لاعبي منتخب “لوس تشابينز” نحو إيطاليا. علما أن الجهاز الفني استدعى 21 لاعبا.

وتقع غواتيمالا في أمريكا الوسطى، ويبلغ عدد سكان هذا البلد نحو 19 مليون نسمة، وفقا لِأحدث الإحصائيات الرّسمية.

واستنادا إلى بيانات البنك العالمي المؤرّخة بِعام 2024، فإن متوسّط دخل الفرد شهريا في غواتيمالا، يُقدّر بِنحو 60 ألف دينار جزائري.

مقالات ذات صلة
بن سبعيني يوقع ثنائية ويقلب تأخر دورتموند إلى فوز أمام هامبورغ

بن سبعيني يوقع ثنائية ويقلب تأخر دورتموند إلى فوز أمام هامبورغ

الاتحاد العالمي لألعاب القوى يكرم نور الدين مرسلي

الاتحاد العالمي لألعاب القوى يكرم نور الدين مرسلي

اتحاد العاصمة يلتحق بشباب بلوزداد في نصف نهائي “الكاف”

اتحاد العاصمة يلتحق بشباب بلوزداد في نصف نهائي “الكاف”

الاتحاد السوفي يعيد ظاهرة السقوط المتتالي للأندية إلى الواجهة

الاتحاد السوفي يعيد ظاهرة السقوط المتتالي للأندية إلى الواجهة

الجزائر تحتل المركز الـ24 في بطولة العالم لألعاب القوى

الجزائر تحتل المركز الـ24 في بطولة العالم لألعاب القوى

ارتفاع أسهم أنيس حاج موسى في أوروبا

ارتفاع أسهم أنيس حاج موسى في أوروبا

